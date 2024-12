Guinée : L’opposant Aliou Bah incarcéré après son premier jour de procès

XALIMANEWS-Aliou Bah, opposant guinéen et président du mouvement Model, a comparu devant la justice le 30 décembre 2024. Il a été placé sous mandat de dépôt et écroué à la prison civile, où il fait face à des accusations d’offense au chef de l’État, a rapporté Radio France Internationale, ce mardi.

Farouche critique du régime en place, Aliou Bah ne cessait de dénoncer la junte tant dans les médias que sur ses réseaux sociaux. Il lui reprochait notamment sa responsabilité dans le drame de N’Zérékoré et la lenteur du processus de transition.

Selon son avocat, Almamy Samory Traoré, ce procès semble avant tout être motivé par des considérations politiques : « En réalité, c’est un procès qui est purement politique, l’objectif, c’est de le faire taire parce qu’on sait qu’aujourd’hui c’est le seul acteur politique qui ose prendre la parole et dire exactement ce que pensent les citoyens épris de paix et de justice et qui sont à la quête de la liberté pour lesquelles il est en train de se battre. »

D’après RFI, Aliou Bah a été arrêté alors qu’il se préparait à quitter le pays pour la Sierra Leone. Dans un communiqué, son parti condamne « un abus flagrant de pouvoir » et « une stratégie systématique d’intimidation et de répression visant à réduire au silence les voix dissidentes ».