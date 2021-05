ADVERTISEMENT

Si tu ne veux pas, n’écoute pas mes modestes conseils. Néanmoins, permets moi mon devoir républicain de t’en prodiguer, cher Guy. Nous sommes de la même génération, de la même nation et appartenons au même peuple. En ma qualité de Sérère du Sine, tu vois donc, cher cousin de la Casamance, qu’il me plaît de t’inviter à revenir à la raison. Regarde un peu autour de toi cher cousin Guy ! Combien de fois as tu tenté de manifester dans ce pays depuis que Macky Sall y est le président ? Je refuse de croire que tu es l’un des affidés de Ousmane Sonko qui n’a rien de plus que toi. Surtout au plan comportemental si l’on se réfère à l’éthique et aux valeurs d’un leader d’opinion déclaré. Je voudrais bien savoir !

Tu luttes pour l’amélioration des conditions de vie et d’existence de tes compatriotes, dis tu. C’est bien. Mais, je te l’avais d’ailleurs dit par ici il y a seulement quelques jours, juste avant tes « déboires » à Nianing. Je te le répète. Tes méthodes sont inappropriées. Elles participent à tout moment à troubler l’ordre public. C’est la raison pour laquelle plusieurs fois tu as été arrêté par les forces de l’ordre qui ne t’ont jamais mal traité. Cela prouve, et tu en es absolument conscient, que le Sénégal est un Etat de droit.

Tu as manifesté en pleine capitale plusieurs fois. Vers l’assemblée nationale, toutes les plus grandes artères, sur les grilles du palais…Sans pour autant subir la plus petite violence. Parce que ton pays te protège, t’encadre dans l’acceptation et la concrétisation de ce qu’est la liberté, de ce que sont les libertés. La manifestation pacifique reste sacrée au Sénégal et le principe de sa réalité est contenu dans la loi fondamentale. Mais elle est assujettie à une déclaration auprès de l’autorité administrative afin que des mesures soient prises en amont pour l’encadrer.

Cher Guy, dans quel pays organisé as tu vu un ou des citoyens qui chaque mois au moins, sortent pour aller revendiquer dans la rue? Manifester demeure positive le plus souvent, mais manifester de ces façons et avec cet aspect intempestif que prennent tes formes de manifestations, cela s’avère logiquement inconcevable. Que ce soit aux Etats Unis, en France, en Grande-Bretagne ou en Belgique, jamais on n’a vu un cas comme le tien. Concernant l’Afrique, n’en parlons pas. Si un citoyen ose agir tel que tu le fais en Côte d’Ivoire, en Tunisie, en Afrique du Sud ou en Algérie…, des pays phares en matière de manifestations de rue, tu subirais un sort qui te serait fatale. En plus tu as besoin de réviser un peu la sociologie sénégalaise.

Chez nous les compatriotes n’aiment pas l’injustice mais ils savent distinguer le vrai du faux. Ne serait-ce que par respect à la religion musulmane extrêmement liée à la tienne (chrétienne) depuis plus d’un siècle au moins, tu te devais de respecter ce mois de pénitence, de dévotion et de pardon qu’est le mois béni de Ramadan pour revoir à la baisse tes vérités de culture du soulèvement populaire dans notre pays. Je te l’avais dit, revois un peu tes méthodes et stratégies au risque de perdre le peu de respect qu’il te reste vis-à-vis des Sénégalais.

Si tu t’entêtes, c’est à tes risques et périls cher cousin Guy. Neymar et Messi aiment prendre les choses en main quand leurs équipes sont en difficulté dans certaines rencontres de football. Mais lorsque les choses marchent, ils ont l’intelligence de rester dans les rangs car les victoires collectives sont toujours préférées à celles individuelles. Pour te dire qu’à quelques exceptions près, on ne peut presque rien réussir en agissant tout le temps seul. Ton activisme ressemble à de la démagogie. Du voyeurisme que le peuple commence à découvrir chaque jour qui passe. Si tu disposes d’un emploi, vas-y et fonces-y.

Ils ont collecté des fonds, tes supporters, pour te payer un véhicule parce qu’ils se disent tous que tu n’as pas de métier. Mais qui sont ces généreux donateurs pour toi? Qu’ont-ils fait au profit de leurs propres familles, de leur pays, de leur communauté ? Ils te mettent tout le temps devant espérant que tu dois leur servir de rempart pour brûler le Sénégal. Pourquoi toi Guy, tu ne leur as pas répondu que l’argent de ce véhicule pouvait servir à sauver des compatriotes malades, à rembler des zones inondables, à habiller des Talibes ?

Votre activisme n’est que mu par des visées politiciennes. Seul le pouvoir vous intéresse mais essayez d’y accéder avec élégance dans le respect des lois et règlements et par le biais des seules urnes qui mènent au pouvoir. C’est ça la tradition au Sénégal et nul ne pourra remettre en cause cet acquis obtenu de haute et civilisée lutte par des générations de compatriotes qui ont lutté avec la meilleure des manières, donc pas comme toi, cher Guy !

Mamadou Biguine Gueye