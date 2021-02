Les millions du Nemeku Tour de Pastef et les sondages annonçant Ousmane Sonko comme 5e président du Sénégal font peur au président Macky Sall au point que lui et sa clique et leurs amis impérialistes sont prêts à tout pour rester au pouvoir et continuer à voler nos ressources.

