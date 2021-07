Faidherbe et les autres colonialistes ne peuvent continuer à trôner sur nos rues et à nous toiser et nous narguer et nous humilier après tout le mal qu’ils nous ont fait ici au Sénégal comme ailleurs en Afrique. Cette oppression ne peut continuer aujourd’hui que même dans les pays de ces impérialistes (France, États-Unis…) il y a des voix et des changements dans ce sens.

