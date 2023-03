Dans les heures à venir des médecins me consulteront, j’effectuerai des analyse et des radios car aujourd’hui aussi j’ai été brutalisé sauvagement par des nervis de Macky Sall habillés en policier et gendarmes. Pendant une heure de temps aujourd’hui je n’ai pu ouvrir mes yeux suite à une substance que des gendarmes ont pompée dans mes yeux pour que je laisse Ousmane Sonko sortir de la voiture et pendant plus de 8h de temps j’avais des sensations de brûlures sur plusieurs parties de mon corps.

