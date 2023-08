Dans la localité de Rufisque EST, les familles de Pape Baba Mbow (1er adjoint maire de Rufisque EST) et de Serigne Cheikh Bara Ndiaye ont été rencontrées. À Bargny, les familles des détenus politiques Abdoulaye Ba, Mamadou Diop et Mor Seck ont été visitées, et des condoléances ont été présentées à la famille de Doudou Diéne, l’une des victimes « tuées par le régime de Macky Sall ». À Sébikotane, les familles des « détenus politiques » Alassane Diongue, Ass Ndom, Mouhamed Loum et Oustaz Assane Seck ont été rencontrées. Enfin, la famille du prisonnier politique Pape Abdoulaye Touré a également été visitée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy