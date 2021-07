Oui, agents des forces de défense et de sécurité vous vivez de manière directe et indirecte les même injustices, violences, malheurs que nous les « civils ». Vos maisons sont démolies, vos terrains spoliées, vos enfants vont dans les écoles et hôpitaux publics sabotés, vous vivez les augmentations des prix et la cherté du loyer…

Vieux Diop je le rappelle est notre concitoyen qui a permis à la douane sénégalaise de faire sa plus grande saisie de drogue de plus de 1.000 kg. Au lieu d’être décoré, au lieu de recevoir de l’État l’argent prévu pour ceux qui ont aidé à faire de pareilles saisies, l’État lui a pris sa voiture qui est utilisée par la police sénégalaise et est emprisonné. Il est emprisonnés avec ses 5 codétenus alors que les italiens (02) et les allemands (02) impliqués dans le même dossier ont été libérés par le président Macky Sall.

