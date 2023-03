«Suite et pas fin de mon gazage aux grenades lacrymogènes et de mon arrestation par la police piétinant l’institution qu’est l’Assemblée nationale du Sénégal. Je vous informe que je viens de déposer sur la table du procureur de la république une plainte contre Khady FALL commissaire de police à Dakar plateau et X en application de l’article 112 du Code pénal, pour enlèvement, séquestration, détention arbitraire et violation de l’immunité parlementaire de député en session.

