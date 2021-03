Une rencontre fait suite à la nouvelle dynamique de Habib Niang qui entend réorganiser ses jeunes et aussi les sensibiliser par rapport à la situation du pays. À ce propos, Souleymane Gueye, président de la cellule de Diakhao qui, après avoir présenté les membres du bureau de ladite cellule, a défini les différents chantiers qu’ils comptent entamer pour assoir et consolider les acquis au niveau de leur quartier Diakhao et de la ville en général. « La cellule des jeunes de Diakhao aux côtés de Habib Niang s’est beaucoup satisfaite de cette rencontre étant donné que le contexte de la pandémie ne permettait pas que soient organisées plusieurs rencontres. Heureusement que l’arrivée des vaccins présente une lueur d’espoir pour des lendemains meilleurs. La nouvelle mission que cette jeunesse s’est assignée aux côtés de Habib Niang est de reconquérir absolument tout Diakhao, la Commune, le département et par ricochet la région de Thiès », a-t-il déclaré.

