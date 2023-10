Le Centre d’affaires Sénégalais des Amériques (CASA) est une organisation dédiée à la promotion des opportunités d’affaires et des partenariats entre le Sénégal et les pays des Amériques. CASA offre une plateforme pour faciliter les échanges économiques, les investissements et les collaborations stratégiques entre les entreprises sénégalaises et les acteurs des Amériques.

