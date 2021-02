C’est une annonce de la Secrétaire d’Etat, Victorine Ndeye invitée du Grand Jury de RFM, émission animée par le journaliste Babacar Fall. Elle est revenue largement sur la vision sociale du Président de la république Macky Sall concernant l’habitat social. Elle a informé que le prix du logement social plafonné à 12 millions va permettre aux couches les plus défavorisées d’avoir accès à des logements respectables et à moindre coût tout en ayant un suivi strict du respect du cahier de charges (qualité des matériaux de construction, délai de construction, ergonomie, et autres.). Les plans de lotissements ont d’ailleurs été validés par le ministère de tutelle. La bonne nouvelle rapportée par Mme Ndeye au cours de cette émission ; Elle a fait savoir que les premiers logements de cet ambitieux programme qui tient à cœur le chef de l’État, sortiront de terre d’ici le 31 mars 2021. Entre autres mesures fortes du Président Macky Sall l’accès à un foncier gratuit, VRD primaires gratuits et des exonérations fiscales et douanières, ce qui permet effectivement de plafonner le coût du loyer social à 12 millions. Des logements pour tous et partout Avec le programme 100.000 logements, le président de la république apporte une réponse structurelle à l’accès au logement social avec 20% dudit programme destiné à la diaspora. Les sénégalais qui résident sur le territoire national qui ont par exemple des revenus mensuels de moins de 450.000 CFA seront les primo accédant. Le programme touchera aussi bien ceux du secteur formel qu’informel, avec des revenus réguliers comme irréguliers. La secrétaire d’Etat Madame Ndeye rappelle l’importance de l’équité sociale avec le concours du Fonds pour l’Habitat Social dont la principale mission est la garantie des prêts aux acquéreurs. Cela constitue d’ailleurs un principe fort du programme sans oublier l’équité territoriale avec la planification urbaine partout à travers le Sénégal. Avec les politiques d’infrastructures et de mobilité urbaine déjà mises en place par le Chef de L’État, les durées de trajet ont été réduites, de même que les distances. L’accès aux logements sera aussi facile. La Secrétaire d’état auprès du Ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, chargé du logement, Victorine Ndeye certes affectée les démolitions de maisons qui ont fait la Une de la presse ces derniers jours, a confirmé que le Chef de l’Etat maintient sa promesse qui a été faite aux populations de Mbour 4. Cette décision du chef de l’Etat concerne exclusivement ceux qui habitaient déjà sur place et qui avaient été identifiés par la commission de recensement d’alors, a précisé Madame Ndeye.

