Habitations précaires et irrégulières à Dakar : Le ministre de l’Intérieur annonce des mesures

XALIMANEWS- La capitale sénégalaise fait face à un défi important lié à l’urbanisation. Ces dernières années, certaines zones de la ville ont vu émerger des habitations construites sans autorisation, souvent dans des conditions précaires. Ces installations illégales posent des problèmes non seulement en matière d’hygiène, mais aussi en termes de sécurité publique. Elles freinent par ailleurs les projets d’aménagement que le gouvernement a entrepris pour moderniser la ville.

Dans ce contexte, le ministère de l’Intérieur a annoncé un plan d’action visant à résoudre cette situation. Sous la supervision du ministre Jean Baptiste Tine, les autorités locales ont reçu pour mission de lancer des opérations destinées à libérer les zones occupées sans permis. L’objectif est clair : permettre aux chantiers en cours de se poursuivre sans encombre et offrir aux résidents de Dakar un cadre de vie plus harmonieux et sécurisé. Une attention particulière sera portée à la prévention de toute réinstallation illégale après ces interventions.

Le ministère tient également à souligner qu’une approche sociale est primordiale dans ce processus. Les familles vulnérables, ainsi que les mineurs, feront l’objet d’une identification particulière afin de bénéficier d’un accompagnement adapté. Plusieurs organismes de soutien seront mobilisés pour leur venir en aide, notamment en matière de relogement et de soutien psychologique.

Par ailleurs, les autorités ont rappelé que toute occupation illégale de l’espace public, ainsi que certaines pratiques comme le vagabondage ou la mendicité, sont passibles de sanctions légales. Les contrevenants s’exposent à des mesures pénales, conformément aux textes en vigueur.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques, avec pour objectif de donner à Dakar l’image d’une ville moderne et bien organisée, capable d’accueillir des visiteurs du monde entier dans un environnement sécurisé et structuré.

Soleil Digital – Ministère de l’Intérieur – Sénégal