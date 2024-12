Haïti : deux journalistes et un policier tués par des gangs

XALIMANEWS-Ce mardi 24 décembre, des gangs ont tué deux journalistes et un policier lors de la cérémonie de réouverture du principal hôpital de Port-au-Prince.



La réouverture de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH) a viré au drame mardi 24 décembre 2024. Selon RFI, sept journalistes de médias en ligne ont été blessés par balles, deux ont été mortellement blessés et un policier. Un acte qui porte l‘empreinte des gangs armés dans la capitale d‘Haïti. Le ministre de la Santé, Duckenson Lorthé Bléma, avait promis la réouverture de l’hôpital avant 2025, et ces professionnels de la presse étaient sur place pour assurer la couverture de la cérémonie, mais l’événement a rapidement tourné au drame quand les gangs ont fait parler la poudre.

Selon le média hexagonal,les autorités, qui n’étaient pas encore arrivées sur les lieux, ont rebroussé chemin après avoir appris la nouvelle de la tragédie