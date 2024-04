Haïti : les bâtiments culturels et éducatifs ciblés par les gangs, l’UNESCO condamne

XALIMANEWS-Les batiments culturels et éducatifs sont devenus les cibles des gangs armés en Haiti, rapporté RFI.

Selon RFI, ce mercredi 3 avril, des gangs armés ont pris d’assaut la Bibliothèque nationale d’Haïti, située dans la capitale, Port-au-Prince, une nouvelle illustration de la spirale de violences dans ce pays des Caraïbes, après quelques jours d’accalmie.

Ces attaques contre les centres d’enseignement et les institutions éducatives et culturelles en Haïti ont été condamnées par l’UNESCO. « Quasiment toutes les écoles sont fermées et les plus symboliques, telles que l’École nationale des Arts, l’École normale supérieure (ENS), en charge de la formation des enseignants, toutes ces institutions ont ont été attaquées, je pense à dessein, pour attirer l’attention du public mais surtout des acteurs internationaux, alerte Khadim Sylla, le coordinateur éducation de l’Unesco pour Haïti au micro de Radio France internationale. De la même manière pour l’attaque des archives nationales, quand on sait que le patrimoine documentaire haïtien a une importance quasiment universelle, notamment en raison de la Révolution de 1804. »