Haïti-Port-au-Prince : plus de 53 000 personnes ont fui la capitale en mars pour fuir la violence des gangs

XALIMANEWS-Selon France 24 qui cite une étude menée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Haïti, plus de 53 125 personnes ont fui la capitale Port-au-Prince en mars.

Selon le média français, huit personnes sur dix sont parties en raison des violences des gangs.

Au total, c’est plus de 53 000 personnes qui ont fui Port-au-Prince entre le 8 et le 27 mars, dans leur immense majorité pour échapper à la violence des gangs qui ravagent la capitale haïtienne, a indiqué mardi 2 avril l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

« En plus de créer des déplacements à l’intérieur de la ZMPP (Zone métropolitaine de Port-au-Prince), les attaques et l’insécurité généralisée poussent de plus en plus de personnes à quitter la capitale pour trouver refuge dans les provinces, en prenant les risques de passer par des routes contrôlées par des gangs », a noté l’OIM.