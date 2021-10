Il compte déjà à son actif deux lignes de vêtements avec Mr. Luss et Maggùm, et travaille aussi en qualité de designer freelance pour beaucoup de marques locales et internationales. Après le stylisme qu’il a embrassé depuis son plus jeune âge, il a souhaité apporter sa touche dans l’univers musical. Hajelluss est derrière pas mal de covers d’albums et de singles. Il a imaginé la dernière cover du grand featuring entre Dizzy Kha et Philip Monteiro et compte déjà trois collaborations avec l’artiste de Reptyle Music. Il est aussi très proche de l’artiste international Aida Sock avec qui il travaille depuis trois ans maintenant. Dans sa longue liste de collaborations on retrouve également Mollah Morgun, Yatfu, Nix, Eleemane HK l’agent d’une des danseuse de Beyoncé, Amiral Lyon, Queen Dollar. Il travaille aussi avec la structure Africa Fête depuis quatre ans. Hajelluss est à l’origine aussi de plusieurs campagnes de publicité pour Coca-Cola, Vimto, Laicran, La Vache qui rit, Danaya Cash entre autres. Il est en plein dans sa carrière de réalisateur en ce moment après un premier court-métrage tourné il y a 3 ans du nom de « Mama ». Sa première série devrait tourner sur nos petits écrans sous peu et le tournage suit encore son cours.

