XALIMANEWS-Ce samedi après-midi au stadium Amadou Barry de Guédiawaye, Djadji Sarr de Saint Louis et le Dakar Université Club s’opposaient pour la première demi-finale. Au terme d’une partie âprement disputée, les Nordistes portées par une Fatou Mendy Fall de gala, se sont imposées de 4 buts d’avance (32-28) après avoir mené d’une courte tête à la mi-temps (12-11). Du coup, Djadji Sarr devient la première formation qualifiée en finale, en attendant de connaître son adversaire, après l’opposition entre Diamono et l’Olympique de Diourbel de ce dimanche.

La formation basée au quartier de Pikine, entrée de la ville de Saint Louis a réussi la prouesse de se qualifier pour la première fois de son histoire en finale de la Coupe du Sénégal. Les protégées du duo Ndiaga Ndoye-Cheikh Sarr ont anéanti les ambitions du DUC, après avoir sorti au tour précédent le Tenant, Disso.

Le match est parti sur les chapeaux de roue, après 6 minutes de jeu, les 2 équipes sont à égalité (2-2) avec l’ouverture du score au profit des Étudiantes. Sous la houlette d’Absatou Ciss, auteur des 4 premières réalisations des Dakaroises, le DUC dicte le tempo du match (4-3, 4-4, 5-4, 5-5). A la 16e minute, Djadji Sarr mène pour la première fois du match (6-5) puis (7-5). Les Étudiantes vont infliger un 3-0 et reprennent l’avantage (8-7), avant de voir l’adversaire revenir par 2 fois au score (8-8, 9-9) et les protégées du trio Chérif Tall-Habib Gueye-Youssou Sangharé ne vont plus jamais mener au score durant toute la partie. Dans l’équipe d’en face, Fatou Mendy Fall rayonne. Avec ses 7 buts de la première période, l’arrière Saint louisienne porte son équipe qui mène d’un point à la pause (12-11), avec l’appui très determinant de la gardienne de but, Maguette Lam, qui a réalisé 15 arrets durant le match. Dès le retour des vestiares, le DUC égalise (12-22), mais chez les Saint Louisiennes quand Khady Lo (6 buts), Mareme Ndiaye (5 buts) et Khady Pene (5 buts) s’ y mettent, ça peut paraître compliqué pour la formation d’en face. Les Dakaroises ne vont plus revenir au score, malgré l’étroitesse de l’avantage Saint Louisien qui va durer jusqu’à la 42e minute (13-12, 14-12, 15-14, 16-14, 17-15, 17-16, 18-16). A partir de la 43e minute, Djadji Sarr a un avantage de 3 buts (20-17) et rate une balle de plus 4 par Fatou Mendy Fall, la meilleure marqueuse de la partie (12 buts). Les partenaires de la prometteuse Oumou Dione (10 buts) vont revenir à 2 buts (20-18), à 15 minutes du terme. Les Saint Louisiennes vont avoir une avance très conséquente (26-21) à quelques enclabures de la fin. Et malgré le sursaut d’orgeuil de la formation estudiantine, Djadji Sarr va finalement s’imposer de 4 buts (32-28) et va disputer sa première finale de la Coupe du Sénégal. En attendant de connaître son adversaire en finale, qui sera issu de la rencontre Diamono/Olympique de Diourbel de ce dimanche, la formation de Pikine de Saint Louis peut savourer sa qualification. Dans cette première demi-finale, le bloc Saint louisien a été plus compact, très lucide et avec une meilleure attitude collective, sur les plans, offensif comme défensif. Chez les Étudiantes, à l’exception d’Absatou Ciss, deuxième meilleure marqueuse du match (11 buts ) et Oumou Dione, les joueuses majeures n’ont pas eu beaucoup beaucoup d’impact dans la partie.