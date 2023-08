La deuxième demi-finale de la Coupe du Sénégal chez les Dames, n’a pas répondu aux attentes des férus du handball, comme la rencontre d’hier entre Djadji Sarr et DUC. Et pour cause ? Peut être la faute à une équipe du Diamono trop forte, ou une formation de l’Olympique de Diourbel, tenaillée par l’événement. Pourtant d’aucuns s’attendaient à une grosse bataille entre une équipe récente championne et un bloc miraculé qui s’est sauvé de la relégation lors de la dernière journée. Deux équipes rivales qui se sont croisées en championnat avec une victoire pour chacune d’entre elles. De ce fait, le choc de ce dimanche augurait de belles promesses, surtout que l’année passée, Diamono avait battu l’Olympique de Diourbel à pareille fête (26-18), avant de perdre en finale devant Disso. Pour ce remake, l’équilibre n’a duré que le temps de 10 minutes, quand les protégées de Moussa Sy menaient par 6 buts à 4. Les Diourbeloises vont rester plus de 5 minutes sans scorer, le temps que les coéquipières de l’excellente Awa Cissé ne prennent le large (12-4), avant d’aller à la pause avec une avance tellement conséquente de 9 buts (15-6). Sous la houlette de la prolifique Sokhna Ndoye, meilleure marqueuse du match avec 20 realisations, la formation du quartier Ndiarème de Guédiawaye va dérouler en seconde période pour finalement s’imposer largement par 37 à 15. Un succès qui s’est dessiné depuis les 30 premières minutes. Les Olympiennes, orphelines de Ndeye Fatou Ndiaye leur atout offensif, n’ont pas trop fait illusion lors de ce match décisif, voyant leurs 4 meilleures joueuses, Rokhy Dione, Daba Ngom, Mame Diallo et Ndeye Awa Hanne, réduites chacune à 3 buts. De quoi, peut être expliquer cette déculottée. Et pour la deuxième fois de suite en l’espace d’une année, Diamono s’impose en demi-finale devant le même adversaire et retrouve la finale. Un ultime acte où l’Arrière Aminata Dia « Mya » va rencontrer ses anciennes coéquipières de Djadji Sarr, pour ce qui va être l’affiche la plus alléchante de cette saison, au vu du jeu déployé par ces 2 adversaires de la finale, durant cette saison en Championnat.

