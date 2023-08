ADVERTISEMENT

XALIMANEWS-Ce dimanche au stadium Amadou Barry de Guédiawaye et dans le cadre de la 2ème demi-finale de la Coupe du Sénégal chez les Hommes, l’ASFA à disposé de la JA après les tirs au but (41-40). Une qualification militaire acquise au terme d’une rencontre féerique, entre deux équipes qui ne se sont pas fait de cadeaux. L’armada militaire défiera le DUC en finale, le 9 septembre prochain.

Quelle demi-finale ! La rencontre de cet après-midi du dimanche, entre l’ASFA et la JA pour l’attribution du second ticket pour la finale, est le match le plus somptueux de ces dix dernières années chez les Masculins. Tellement la partie à été emballante voire époustouflante. Il y’avait du jeu, des empoignades, du sang et des cartons rouges, mais le tout dans un fair-play remarquable. A l’arrivée, c’est l’ASFA qui passe, avec comme héros, ses deux gardiens. D’abord Seybata Badji, l’un des trois portiers à avoir moins joué dans cette partie et qui réussi l’exploit d’éviter l’élimination à son équipe en stoppant un 7 mètres adverse à 5 secondes du terme et ensuite Ibou Ciss crédité de 15 arrêts durant le match, avant de stopper le tir au but d’Éric Sagna, permettant à Khadim Diouf de marquer la tentative de qualification, devenant du coup le meilleur marqueur du match (11 but). Mais avant d’en arriver là, Verts-Blancs et Bleus-Blancs ont offert au nombreux public, un spectacle grandiose, pour dire, un sommet de handball. La première période s’est terminée avec un avantage de 3 points pour les Militaires, sous la guide d’un Matar Baldé crédité de ses 7 buts sur son total de 10. Une première période trés âprement disputée, d’oû une véritable bataille de tranchées sur le tapis défaillant du stadium Amadou Barry, avec la blessure de Mamadou Senghor au dessus de son œil gauche. En seconde période, la JA revient à 2 buts (16-14, 35e), avant de voir l’ASFA accentuer son avance de 4 buts, en menant par 24 à 20. Le passif bleu blanc va passer à moins 2 buts (24-22), le temps que Matar Baldé écope de sa 3ème pénalité de 2 minutes et quitte ses partenaires pour un carton rouge comme le stipule le règlement. Ce fut le tournant du match, on jouait la 45e minute. Les partenaires d’Ibrahima Thioye (4 buts) vont égaliser (26-26), au moment où l’obscurité avait envahi la salle. Le temps que les projecteurs s’allument et les empoignades reprennent entre les deux formations rivales du jours. Les protégés de Moustapha Cissé reprennent l’avantage (28-26) à 8 minutes du terme, mais écopent 2 pénalités de suite de 2 minutes, et la JA revient au score (28-28), à 6 minutes de la fin. Les pensionnaires du stade Iba Mar Diop mènent à nouveau (29-28) et la lumière s’éteint. Dès le rétablissement de l’électricité, les poulains de Badou Diop, reviennent au score pour la énième fois (29-29), sous les poussées de l’excellent El Hadj Moustapha Gueye (9 buts) qui a longtemps maintenu à flot son équipe et d’Ibrahima Camara (8 buts). Mais Mamadou Lo sort pour 2 minutes et l’ASFA va jouer à 3 contre 6 et se fait mener (29-30, 56e). Mais Khadim Diouf est là pour égaliser (30-30). Le suspens demeure, la Vieille Dame file vers le succès en menant par 31 à 30 à 1 minute 10 secondes de la fin. Néanmoins ce match n’est pas encore terminé, et l’armada militaire, combattante, arrache les prolongations (31-31). Les 2 antagonistes n’arrivent à se départager durant les 10 minutes supplementaires (36-36), malgré une énorme opportunité pour la JA d’éliminer l’ASFA, avec ce fameux 7 mètres concédé par le gardien Adama Ndiaye « Gaindé » pour avoir empêché le jeu après avoir perdu la balle lors d’une attaque. Mais Seybata Diedhiou en avait décidé autrement en annihilant la tentative d’Éric Sagna. Les tirs au but s’imposaient et c’est la machine militaire qui se montra plus adroit. Après la première série, les 2 equipes ont marqué chacun leurs 5 tirs. Le temps qu’Ibou Ciss bloque la tentative d’Eric dans la seconde série, et Khadim Diouf envoie l’ASFA au paradis. Et la chorale militaire pouvait descendre sur le tapis et communier avec ses favoris, dont Cissao Mballo créditéde 10 buts, qui avec Khadim Diouf ont pris leurs responsabilités au moment oùil le fallait. Avec ce succès dans la douleur face à une grosse équipe de la JA qui aurait mérité un meilleur sort lors d’une partie qui avait réuni tous les ingrédients, l’ASFA du maestro Papa Ibrahima Diop et Kelly Ndiaye auteur de 6 realisations, renoue avec la finale et va rencontrer le DUC le 9 septembre prochain, 4 ans après son dernier sacre dans la compétition face à l’ISEG Sport en 2019.