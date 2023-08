Le derby tant attendu, entre Insulaires et Étudiants n’a pas été une grosse bataille de tranchées, comme d’aucune le présageaient. Pour un choc, il n’en fut que de nom. La faute à des Étudiants très cliniques et qui ont assez tôt résumé la demi-finale en première période. Les protégés d’Arona Lo n’ont fait illusion que durant la première moitié de la première période, où ils ont rivalisé avec le bloc dirigé par Chérif Tall. Les deux formations étaient à égalité, aux 9ème (3-3), 12ème (5-5)) et 15ème (6-6), avant que la formation estudiantine ne prend le match à son compte, sous la férule de Youssoupha Tall, le meilleur marqueur du match (8 buts). Le DUC va diriger le score (8-6, 9-6, 11-7, 13-), face à une équipe goréenne pas assez compacte défnsivement et au collectif en délicatesse. A la fin des 30 premières minutes, l’avance des Étudiants est de 7 buts (18-11), une écart assez confortable pour une demi-finale. Revenus de la pause, les partenaires de Mohamed Sidibé (7 buts), verront leurs adversaires accentuer leur avance à 9 buts d’écart (22-13), après 35 minutes de jeu. Malgré Mohamed Henry Ndiaye (4 buts), époustouflant sur son aile et Alphy Paterne toujours constant (5 buts), la formation insulaire ne donnait pas l’impression de pouvoir recoller au score et semblait résignée à 12 minutes du terme, où elle avait un passif de 10 buts à remonter (29-19). Et les partenaires du portier Ousmane Camara, qui étaient dans leurs éléments cet après-midi, vont gérer le reste de la partie pour finalement s’imposer de 9 buts d’écart (37-28), dans un match où l’absence de Michel Diakité ne s’est pas faite trop sentir, du fait des bonnes prestations d’Abdourahmane Sow (5 buts), Babacar Fall (5 buts), Kagban Oulare et Mamadou Sy, crédités tous 2 de 4 réalisations chacun. Avec ce succès qui ne souffre d’aucune contestation, le DUC renoue avec la finale de la Coupe nationale masculine. La formation chère à Bodo Sow saura qui de l’ASFA ou la JA, va être son adversaire après la confrontation titanesque entre l’armada militaire et l’imposant bloc de la Vieille Dame, ce dimanche

