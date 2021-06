Le Sénégal du Hand retient son souffle à quelques heures du match capital face à la République populaire du Congo, comptant pour les quarts de finale de la 24ème CAN Dames. En d’autres temps, personne ne serait inquiet mais vu la défaite concédée ce dimanche face à la Tunisie, privant les Lionnes de la première place du groupe, le doute est intervenu. Cependant, avec ce lundi jour de repos, les Filles ont eu le temps de se remobiliser en vue du match couperet de ce mardi face aux Congolaise. Avec son statut de vice-champion, le Sénégal doit franchir le cap Congolais, et pour cette rencontre, Doungou Camara, Raïssa Dapina, Amina Sankharé, Ndeye Sokhna Sène, doivent sortir le bleu de chauffe et être à la hauteur. L’adversaire, sera motivé par la victoire obtenue par la Tunisie sur nos Lionnes, c’est pourquoi, les protégées de Fred Bougeant, doivent prendre ce match à bras le corps. Soyez déterminées, conquérantes, guerrières et efficaces. Le peuple sénégalais n’attend que la victoire.

