La 3ème rencontre de la journée comptant pour la poule C, opposera le Cap-Vert battu d’entrée par l’Angola (39-14) à la République populaire du Congo, exemptée lors de la première journée. Les Congolaises qui participent souvent à la CAN, semblent plus expérimentées et partent avec un léger avantage. Le vainqueur de ce match, fera un pas vers la qualification en quarts et pourra accompagner l’ogre l’Angola, exempté pour cette deuxième journée et qui sera sans doute première de cette poule C.

En seconde heure à 17 heures et toujours pour le compte de la poule A, le Sénégal, très fort devant le Madagascar lors de la première journée réussissant le plus gros score du tournoi (42-16) avant d’être imité hier par la RDC, voudra enchaîner devant son voisin de la Guinée, battue d’entrée par la Tunisie (37-20). Les confrontations sénégalo-guinéennes restent toujours épiques mais les Sénégalaises sont mieux loties que leurs adversaires et devraient obtenir un second succès, synonyme de participation en quarts de finale.

