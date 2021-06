XALIMANEWS-Ce dimanche, dans le cadre de la 3ème journée de la poule A, le Sénégal était opposé à la Tunisie dans un match comptant pour la première place du groupe. Présentant une équipe remaniée, l’équipe sénégalais s’est fait laminée (30-13). Dans l’autre match de la poule, la Guinée a pris la mesure du Madagascar (35-16), tandis que pour le compte de la poule C, l’Angola a disposé du RP Congo de 5 points d’ecart (29-24) pour s’emparer de la tête.

La rencontre Sénégal/Tunisie, était très attendue par le public, d’abord pour 2 choses. D’une, à cause des antécédents nés de la disqualification des Lionnes en 2016 lors de la CAN angolaise, lorsque qu’elles furent notifiées de leur élimination la veille de la finale, à la suite d’une réserve déposée par la partie tunisienne, ce qui a abouti à une certaine rivalité entre Sénégalaises et Tunisiennes. Et de deux, l’issue de ce match allait determiner l’équipe qui devrait être le leader de la poule. Sortant toutes 2 de deux victoires de rang face à la Guinée et Madagascar, les sélections du Sénégal et de la Tunisie, allaient solder leurs comptes. Leaders avant le choc, fortes de leur meilleur goal avérage, les Lionnes avaient la faveur des pronostics, surtout qu’elles sortaient de 2 victoires de rang devant leurs adversaires du jour lors des 2 dernières CAN. Mais, grave, le Sénégal aurait prêté le flanc en ne presentant pas sa meilleure équipe possible lors de ce match décisif pour l’octroi de la première place. Ce qui eut pour conséquence, une défaite amère et large de 17 points d’ecart (30-13) face à un adversaire pas au dessus des Lionnes au plan potentiel. Mais voulant jouer avec le feu, on s’est fait avoir. Déjà, à la mi-temps, les Lionnes avaient un passif de 9 points à combler (16-7). Le coach aurait préféré reposer les cadres et faire jouer les suppléantes, et face à une équipe rivale ça peut se payer cash, comme ce fut le cas ce dimanche. Cette défaite, a-telle été voulue ? Mystère et boule de gomme. Ce qui est sûr, elle peut impacter sur la suite du tournoi en entamant le moral de la troupe.

Aux filles de se remobiliser, faire preuve d’un bloc soudé, solidaire, d’être conscientes de la mission assignée et se dire que tout est encore jouable, car elles ont un statut à défendre. Après avoir placé la barre très haute et suscité l’admiration, l’estime de tout un peuple, la bande à Hawa Ndiaye, Hadja Mama Cissé, Doungou Camara, Amina Sankharé, ne doit pas lâcher le morceau.

Dans l’autre match de la poule, la Guinée a explosé le Madagascar (35-16) et obtient du coup sa qualification en quarts.

Pour le compte de la poule C, le champion en titre l’Angola, a disposé de la République populaire du Congo (29-24) et s’empare de la tête du groupe. Le Cap-Vert, exempté et qui compte deux défaites, est la formation éliminée du groupe.

Résultats 3ème journée

Guinée/Madagascar 35-16

Sénégal/Tunisie 13-30

Angola/RP Congo 29-24