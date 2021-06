XALIMANEWS-Ce dimanche, c’est autour des poules A et C, de jouer leurs 3èmes et dernières journées. Les Lionnes du Sénégal qui seront opposées à leurs principales adversaires dans la poule, les Aigles tunisiennes, doivent remporter la partie et donner un signal fort à leurs futures adversaires en quarts. La Guinée, sauf catastrophe devrait pouvoir vaincre le Madagascar et signer une première victoire qui peut être synonyme de quarts. Enfin, pour le compte de la poule C, le champion en titre, l’Angola devra conforter sa place de leader face à la RP Congo. jouera un match tranquille face

Après, le la rencontre RDC/Cameroun de ce samedi, le Sénégal/Tunisie de ce dimanche sera l’un des gros chocs de cette 3eme journée. Un match pour la suprématie de la poule. Lors de l’édition 2018 au Congo Brazzaville, le Sénégal avait disposé de la Tunisie en match de poule (26-21) avant de réaliser un superbe parcours, battu en finale par l’Angola (19-14). Pour ce match qui va déterminer la première place du groupe, Doungou Camara, Hawa Ramatou Ndiaye, Hadja Mama Cissé, Raïssa Dapina, Amina Sankharé, les cadres de la Tanière, doivent mettre le bleu de chauffe, car l’adversaire est d’un calibre supérieur aux 2 premières équipes rencontrées (Madagascar-Guinée), en atteste la raclée infligée par les nord-africaines aux Malgaches (44-16), pour ce qui est du plus lourd score depuis le début du tournoi, un exploit auparavant detenu par le Sénégal. Revanchardes, les Tunisiennes vont l’être, mais c’est aux notres, d’être combatives, déterminées, concentrées et surtout très agressives en défense, pour se sortir du piège qui sera tendu par l’adversaire. Le comportement adopté ce dimanche face à la Tunisie, sera annonciateur de la suite du parcours de nos Lionnes, dans la compétition.

Dans l’autre match de la poule, la Guinée, qui sort de 2 défaites de rang face à la Tunisie (30-27) et le Sénégal (32-20), doit pouvoir battre sans grosse difficulté, le Madagascar qui compte deux raclées subies face au Sénégal (42-16) et la Tunisie (44-16). Les partenaires de Adjara Sow, ont la faveur des pronostics et une victoire serait synonyme de billet pour les quarts de finale.

Enfin le troisième match de ce dimanche, verra l’Angola, grandissime favori du tournoi, jouer la République populaire du Congo, victorieuse du Cap-Vert (34-23) lors de son entrée en matière. Les Lusophones, supérieures sur tous les plans, devront sauf miracle, disposer des Congolaises et conserver la première place du groupe C. Ces dernières, même en cas de défaite, peuvent espérer remporter l’une des 2 places de meilleure troisième, qualificative en quarts.