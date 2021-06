Le choc de la poule B opposant Lionnes Indomptables et Léopardes étaient décisif pour l’octroi de la première place du groupe. Sortant chacune de 2 victoires de rang, chacune des 2 équipes du Cameroun et de la République Democratique du Congo, voulait enchaîner avec une 3e victoire, rester invincible et s’octroyer le fauteuil de leader. A ce jeu, c’est le Cameroun, le pays hôte, devant son public, qui remporte finalement la partie par un écart de 5 points (26-21) et prend du coup sa revanche sur la RDC qui l’avait battu lors de l’édition précédente dans le match pour la 3e place.

