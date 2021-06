Nos Lionnes du Handball, vices-championnes d’Afrique et logées dans la poule A, feront leur entrée dans la compétition ce mercredi à 13h face aux Malgaches. La selection sénégalaise est amputée d’Hadatou Sako meilleure gardienne de la dernière édition, en retraite internationale, mais s’est enrichie de Toubissa Elbeco, Britney Cots, Mariame Ba, Marie Fall, Soukeyna Sagna, Khady Seck, Ndiolé Sene, Dienaba Sy et Ndeye Sokhna Sene, qui seront à leur première campagne. Revanchardes, les handballeuses sénégalaises veulent mettre fin à l’hégémonie angolaise et cela passe d’abord par une belle bonne entame de tournoi devant les handballeuses malgaches. Avec ces nouvelles venues dans la tanière, entourées des cadres, Doungou Camara, capitaine Awa Ndiaye, Hadja Mama Cissé, Hawa Fall Diop, Raïssa Dapina, le coach Frédéric Bougeant pourra concocter un cocktail détonant. Très attendues dans cette CAN, les partenaires de Laura Kamdop devront sortir les griffes dès cet après midi pour afficher leurs ambitions.

XALIMANEWS-Après l’entrée en lice, hier, du pays hôte le Cameroun, ce mercredi le tenant L’Angola et le vice champion le Sénégal, feront leurs débuts dans cette 24ème édition de la CAN. Opposées aux Cap-verdiennes et aux Malgaches, Angolaises et Senegalaises ne devraient pas rencontrer de problèmes pour entrer de plein pied dans la compétition.

