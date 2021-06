XALIMANEWS-La 24ème édition de la CAN Dames a demarré ce mardi, et pour le compte de la 1ère journée, le pays le Cameroun et la RD Congo, ont balayé le Kenya (40-16) et le Nigéria (35-16), et démarrent très forts la compétition.

