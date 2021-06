Cette rencontre oppose un ancien champion d’Afrique au 3ème de la dernière CAN. Le Nigéria n’est plus monté sur le podium depuis son sacre en 1991, précédé d’une 3ème place en 1981. Depuis ces 2 faits d’armes, les Nigeriannes ne sont plus parvenues à faire leur trou en CAN. Le RD Congo (3ême en 2012 et 2018), ambitionne d’aller très loin cette fois çi. Les Cingolaises paraissent plus affûtées et partent favorites.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy