Les Lionnes du Handball, connaissent désormais leurs adversaires de poule pour cette 25ème édition de la CAN Dames. Logée dans la poule C, la sélection sénégalaise, vice-championne en 2018 et quart de finaliste en 2021, aura comme proncipal adversaire dans sa poule, la selection du Cameroun, vice-championne d’Afrique. Les autres formations qui complètent le groupe C , sont le Madagascar et la Cote d’Ivoire. La selection ivoirienne a remporté 2 fois le trophée.

