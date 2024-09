Handball-26e CAN DAMES/RD Congo (27 Nov-7 Déc 2024) : une competition à deux poules, les Lionnes dans le groupe A avec le Congo, l’Egypte, l’Algérie, le Cap-Vert et le Kenya

XALIMANEWS-Le tirage au sort des phases de groupe de la prochaine CAN Dames, qui se tiendra en République Démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre 2024, a eu lieu ce jeudi 19 septembre à Kinshasa. Les Lionnes du Sénégal évolueront dans la poule A aux côtés du Congo et du Cap-Vert, pays voisin. Hawa Ndiaye et ses coéquipières se préparent à relever ce défi.

Les 12 nations qualifiées pour cette édition connaissent désormais leurs adversaires. Et contrairement à la dernière édition disputée à Dakar (2022) qui s’était disputée avec un format à 3 poules de 4 équipes, cette CAN congolaise se disputera en deux poules de 6 équipes.

Avant le tirage, les équipes ont été réparties en niveaux de performance, sur la base des résultats de la dernière CAN disputée en 2022 à Dakar et du classement continental.

Ainsi, six niveaux de performance ont été établis :

Niveau 1 : Angola et Congo

Niveau 2 : Sénégal et RD Congo

Niveau 3 : Tunisie et Égypte

Niveau 4 : Guinée et Algérie

Niveau 5 : Cap-Vert et Cameroun

Niveau 6 : Ouganda et Kenya

Le pays hôte, la RD Congo, a eu le privilège de choisir son groupe après la désignation des têtes de série, avec le Congo placé en poule A et l’Angola en poule B. Bien que faisant partie du Niveau 1, la RD Congo a choisi d’intégrer le groupe A, réputé plus relevé, avec notamment 18 titres cumulés entre l’Angola (15) et la Tunisie (3).

La compétition se déroulera sous la forme de deux poules de six équipes, qui s’affronteront en match aller simple. À l’issue de cette phase de groupe, les quatre meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. Les deux dernières équipes de chaque poule disputeront un tour principal afin de déterminer les nations classées de la 9e à la 12e place.

Voici la composition des deux poules

Poule A : Congo-Sénégal-Égypte-Algérie-Cap Vert-Kenya

Poule B : Angola-RD Congo-Tunisie-Guinée-Cameroun-Ouganda