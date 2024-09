Handball-26e CAN Dames/RD Congo (27 nov-7 décembre)/Tirage au sort : les Lionnes découvriront leurs adversaires de groupe ce jeudi 19 septembre

XALIMANEWS-Le tirage au sort de la 26e édition de la CAN Seniors Dames, qui se déroulera en République Démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre 2024, aura lieu ce jeudi 19 septembre à l’hôtel Hilton de Kinshasa. Cet événement se tiendra en présence du président de la Confédération Africaine de Handball, Dr AREMOU Mansourou.

Pour cette édition, les 12 équipes participantes découvriront leurs adversaires dès ce jeudi. Le tenant du titre, l’Angola, devra défendre son sacre face à des concurrents de taille tels que le Cameroun, le Congo, le Sénégal, et bien d’autres.

Rappelons que l’Angola domine l’histoire de la CAN féminine de handball, avec 15 titres remportés sur les 25 éditions précédentes. Elle est suivie par le Congo (4 titres), la Tunisie (3 titres), la Côte d’Ivoire (2 titres), et le Nigeria (1 titre). Le Sénégal, pour sa part, a atteint la finale à deux reprises, décrochant la médaille d’argent en 1974 face à la Tunisie et en 2018 contre l’Angola.

Pour cette année, forte de sa belle prestation au Mondial Dames, où elle a brillamment accédé au Tour principal, l’équipe sénégalaise, menée par Soukeina Sagna, aspire à enfin décrocher le titre continental tant convoité en RDC.

Le tirage au sort débutera à 19h30 GMT.

Les pays concernés par le tirage au sort sont : Algérie, Angola, Cameroun, Cap-Vert, Congo, RD Congo, Égypte, Guinée, Kenya, Ouganda, Sénégal et Tunisie.