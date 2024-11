Handball-26ème CAN DAMES (27 Nov-7 Déc)/J2-Poule A : les Lionnes pour enchaîner face aux Cap-Verdiennes, ce jeudi à 15 heures, et consolider leur fauteuil de leader

XALIMANEWS-Ce jeudi, la sélection sénégalaise va disputer sa seconde sortie face à son homologue cap-verdienne pour le compte de la poule A. Après leur puissante victoire devant les Kenyanes (39-9) ce mercredi lors de leur entrée en matière, les Lionnes voudraient enchaîner et consolider leur première place.

Pour leur deuxième sortie dans la 26e CAN Dames, les Lionnes du Sénégal vont affronter les Cap-verdiennes, dans un choc entre voisines de la Zone 2. Un derby qui semble déséquilibré au vu des potentiels des deux équipes.

Le Sénégal, vice-champion en 2018, quatrième en 2022 et qualifié pour le Mondial 2023, est un cran au-dessus de son adversaire. Avec son noyau composé de joueuses évoluant en Europe, dont la plupart dans le réputé championnat de handball français, la sélection dirigée par Yacine Messaoudi est un cador du continent et figure parmi les prétendantes au sacre. En face, la sélection cap-verdienne en est à sa 3e participation, après avoir décroché la 9e place en 2021 au Cameroun et la 12e en 2022 au Sénégal.

Pour leur deuxième sortie, après leur large victoire contre le Kenya (39-9), les Lionnes ne devraient pas rencontrer de difficultés. Sous la conduite de Soukeina Sagna (8 buts face au Kenya), accompagnée d’Astou Ndiaye, MVP lors de la première sortie des Lionnes, Khady Seck, Aminata Cissokho et même Mathita Diawara, la sélection sénégalaise devrait s’imposer et consolider sa première place.

Dans les autres matchs de la poule A, le Kenya affrontera le Congo pour le match des battues de la première journée, à 12 heures, et à 16 heures l’Égypte se mesurera à l’Algérie, qui a disposé du Cap-Vert.

PROGRAMME DES RENCONTRES Groupes A et B

12H : Kenya/Congo (Gr A, Gymnase 2)

13H : Tunisie/Guinée (Gr B, Gymnase 1)

14H : Ouganda/Angola (Gr B, Gymnase 2)

15H : Sénégal/Cap Vert (Gr A, Gymnase 1)

16H : Egypte/Algérie (Gr A, Gymnase 2)

17H : RD Congo/Cameroun (Gr B, Gymnase 1)

LES RÉSULTATS DE LA 1ÈRE JOURNÉE

POULE A

POULE B