Handball-26ème CAN Dames (27 nov-7 déc) : la RD Congo accueille l’Afrique ce mercredi pour une compétition très attendue, l’Angola en épouvantail, le Cameroun, le Congo, le Sénégal et le pays hôte en outsiders

XALIMANEWS-La République Démocratique du Congo (RD Congo) va abriter la 26e édition du Championnat d’Afrique des Nations Dames de Handball, du 27 novembre au 17 décembre. Cette compétition réunira 12 équipes de tout le continent, réparties en deux groupes de six, et commencera dès demain.

L’Angola, avec ses 15 titres continentaux et son statut de championne en titre, est le grand favori pour cette édition. Toutefois, les Lusophones devront faire face à une compétition féroce, avec plusieurs équipes de haut niveau, telles que le Cameroun (vice-championne), le Congo (3e en 2022), le Sénégal (4e en 2022) et l’ambitieuse RD Congo, pays hôte de la compétition.

Retour en Afrique centrale

Six ans après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) organisée au Congo, l’Afrique centrale va de nouveau accueillir cet événement majeur du handball féminin. Cette fois, c’est la RD Congo, voisine du Congo, qui aura l’honneur d’organiser la compétition, qui se déroule tous les deux ans. Le pays a donc une forte pression pour montrer ses capacités en tant qu’hôte et mettre en valeur son handball féminin.

Un tournoi très attendu

Pour cette 26e édition, les passionnés de handball féminin africain s’attendent à une Coupe d’Afrique des Nations extrêmement compétitive. L’Angola, toujours dominant dans la compétition, se présente comme le favori incontesté. Les Angolaises, avec leurs 15 titres et une équipe solidement composée, devront toutefois redoubler d’efforts pour conserver leur couronne. Une série de puissantes équipes, déterminées et ambitieuses, est prête à les défier. Parmi ces prétendantes, on trouve des équipes avec des antécédents impressionnants, comme le Cameroun, le Congo, le Sénégal, et la RD Congo, le pays organisateur.

Les Angolaises : toujours favorites

Avec une équipe composée principalement de joueuses évoluant au sein des clubs locaux, notamment le Petro Luanda et le Primeiro de Agosto, l’Angola possède tous les atouts nécessaires pour défendre son titre. Cette formation championne d’Afrique en 2022 comprend des joueuses de classe mondiale comme Helena Paulo (MVP de la CAN 2022), Juliana Machado (Meilleure Ailière droite en 2022), Natalia Bernardo (Meilleure Ailière gauche en 2022) et Liliana Venancio (Meilleure Pivot en 2022). Des gardiennes de talent comme Isabelle Guialo, Magda Cazanga, et Marta Alberto complètent un ensemble redoutable. Avec cette ossature, les Angolaises sont bien préparées pour rester en tête et conserver leur titre.

Les Trouble fêtes

Cependant, la tâche des Angolaises ne sera pas facile, car elles devront affronter de fortes équipes. En particulier, les Camerounaises, vice-championnes en titre, possèdent une équipe très solide capable de déranger n’importe quel adversaire. Elles disposent d’un noyau dur, avec des joueuses clés comme Noëlle Mbengue (meilleure gardienne de la CAN 2022), Karichima Ekoh (meilleure arrière gauche en 2022) et Paola Ebanga Baboga (meilleure arrière droite en 2022). Le Cameroun, double championne d’Afrique, vise cette fois le titre continental, fort de son expérience et de sa solidité.

Le Congo, qui a terminé 3e lors de la dernière CAN à Dakar en 2022, a fait une forte impression. Coachée par Younes Tatby, un technicien marocain, cette équipe promet d’être un prétendant sérieux au podium. Elle repose sur un groupe composé de joueuses évoluant en France, comme Fanta Diagouraga, son chef d’orchestre. Bien qu’ils aient été classés 26e au Mondial 2023, les Congolaises, qui n’ont pas réussi à se qualifier pour le tour principal de la compétition mondiale, espèrent créer la surprise et s’imposer comme une force montante du handball féminin africain.

Le Sénégal, classé 4e lors de la CAN 2022 et vice-champion en 2018, est également l’un des grands prétendants pour le sacre. Bien que les Lionnes aient terminé 18e lors du Mondial féminin de 2023, elles restent une équipe solide capable de tenir tête aux meilleures. Avec sa tête pensante Soukaina Sagna, flanquée de ses lieutenants Raissa Dapina, Dieynaba Sy, la gardienne Toubissa Elbeco voire Mathita Diawara, la sélection sénégalaise, orpheline de son emblématique capitaine Hawa Ndiaye et Fanta Keita, aura son mot à dire dans cette competition. Les confrontations passées entre le Sénégal et l’Angola ont été très disputées, avec des victoires serrées pour les Lusophones, (24-21 en demi finale en 2022) et (22-21 en TQO à Luanda en 2023), alors que les Camerounaises et Congolaises sont souvent facilement battues par les championnes d’Afrique. Ces performances passées témoignent du potentiel du Sénégal à renverser les plus grands.

La RD Congo : un outsider ambitieux

La RD Congo, pays organisateur, pourrait bien perturber l’ordre établi. Classée 6e lors de la dernière CAN à Dakar, elle a montré des signes de progrès. Bien qu’éliminée en quart de finale après une défaite étroite contre le Cameroun, la formation congolaise, renforcée cette année par des joueuses de talent comme Christianne Mwasesa, la pivot star évoluant en Angola, compte bien viser un podium. En plus de Mwasesa, la RD Congo pourra compter sur des talents comme Mélissa Mwamba (une excellente demi-centre) et Luanbo Pina pour bousculer les hiérarchies. L’équipe souhaite participer au prochain Mondial Dames, à défaut de décrocher le titre continental cette fois-ci.

Les outsiders

D’autres équipes, comme la Tunisie (5e en 2022 avec trois titres africains à son actif), l’Égypte (6e en 2022), la Guinée (9e en 2022) et l’Algérie (10e en 2022), peuvent également surprendre. Bien qu’elles ne soient pas les favorites, ces équipes possèdent les qualités pour créer la surprise et bouleverser les pronostics. De plus, le Cap-Vert pourrait également être une équipe à surveiller de près, capable de semer la confusion dans le groupe A.

Les groupes de la CAN 2024

Voici la composition des deux groupes de la compétition :

Groupe A : Congo, Sénégal, Égypte, Algérie, Cap-Vert, Kenya

Groupe B : RD Congo (hôte), Tunisie, Angola (Tenant), Guinée, Cameroun (vice-champion), Ouganda

Les cinq (5) équipes vainqueurs de la CAN depuis 1974

Les équipes les plus titrées de l’histoire de la CAN

L’Angola domine l’histoire de la compétition avec 15 titres. Suivent le Congo avec 4 titres, la Tunisie avec 3 titres, la Côte d’Ivoire avec 2 titres, et le Nigeria avec 1 titre.

Le Calendrier et horaires des matchs (Poule A et B)

Voici le calendrier et les horaires des matchs de la 26e CAN Dames, des poules A et B

Mercredi 27 novembre 2024

09:00 : Congo vs Égypte (A)

: Congo vs Égypte (A) 09:00 : Sénégal vs Kenya (A)

: Sénégal vs Kenya (A) 11:00 : Algérie vs Cap-Vert (A)

: Algérie vs Cap-Vert (A) 11:00 : Guinée vs Cameroun (B)

: Guinée vs Cameroun (B) 13:00 : Angola vs Tunisie (B)

: Angola vs Tunisie (B) 18:00 : RD Congo vs Ouganda (B) – Après la cérémonie d’ouverture

Jeudi 28 novembre 2024