XALIMANEWS-Dans quelques heures, pour son match inaugural de la 37ème édition de la Coupe d’Afrique des vainqueurs de Coupe qui se déroule à Meknès au Maroc, l’ASFA, l’équipe représentante du Sénégal, va défier les Marocains du Widad Smara. Néophytes de la compétition, les Militaires comptent réaliser un bon tournoi, ce qui commencerait par un bon résultat dès ce soir.

Avant le départ de ses troupes pour le royaume chérifien, le très disponible coach de l’ASFA, le sergent Cheikhna Cissé à bien voulu se confier à notre rédaction pour évoquer sa première avec l’équipe militaire en compétition africaine. Dans un discours cohérent, assez philosophe, le coach des doubles vainqueurs de la Coupe du Sénégal a répondu à nos questions.

Coach, avant le départ de votre groupe pour le Maroc, quelle est la situation de l’équipe sur le plan effectif ?

Je touche du bois, il n’y a pas de blessés, Dieu merci. Nous sommes dans la phase terminale de notre préparation et nous sommes prêts pour la compétition.

Quel est l’état d’esprit qui anime le groupe à l’approche de la compétition ?

Je peux dire que le moral est au beau fixe. On attendait ce moment depuis très longtemps. Parmi toutes les équipes du Sénégal, notre équipe a la chance d’avoir l’opportunité de représenter la nation sénégalaise dans cette compétition africaine et nous en sommes très conscients. N’ayant plus rien à prouver sur le plan local où nous régnons sans partage depuis ces dernières années, il serait temps d’aller se mesurer à ce qui se fait de mieux en Afrique. Dans ce sens, à travers ma voix, l’ensemble du groupe remercie le commandement militaire, qui nous a permis de pouvoir participer à ces joutes continentales. Donc nous allons faire de notre mieux et donner le meilleur de nous même, pour faire plaisir, et au commandement militaire mais aussi au public sportif sénégalais.

Vous régnez sans partage sur le circuit masculin local depuis ces dernières années, et cette saison ci vous sembliez dominer votre sujet alignant 7 succès de rang en championnat, avant de décliner vers la fin de la phase retour, en concédant un nul face au Saltigué et une défaite devant le DUC. A quoi est dû ce coup de moue à quelques jours de la compétition africaine ?

C’est vrai que quand on trône au sommet en sport, les sorties suivantes deviennent de plus en plus difficile, chaque adversaire voudrez se payer ton scalp et il faudrait preuve de concentration et de détermination pour maintenir le cap, tout en sachant que un revers peut possiblement subvenir. En plus, l’enchaînement des matchs, en jouant les week-end, le mardi ou mercredi et enchaîner l’autre week-end, c’est l’un des facteurs fatiguants bien vrai que c’est valable pour toutes les équipes, mais les grosses ne sont pas habitués à ce rythme. Toutefois, c’est pas une excuse et le fait de se positionner à la première ou deuxième place revient au même, car pour les play-offs, le DUC (1e) et l’ASFA (2e), vont recevoir leurs adversaires. Mais je peux avancer que, malgré le coup de frein subi par l’équipe, notre objectif sur le plan local reste le même, à savoir tout rafler comme les années précédentes.

Sur quel aspect l’équipe doit s’améliorer l’équipe en vue de la Coupe d’Afrique des clubs ?

On doit insister sur le travail défensif. Ce constat est valable pour toutes les équipes sénégalaises. Les joueurs n’ont pas assez de culture défensive, ils prônent trop l’offensive au détriment de la défense. Alors que dans la haute compétition une bonne attitude en défense doit être de mise. Les garçons ont toujours tendance à vouloir scorer, ce qui est une bonne chose, mais qui doit être mixée avec un farouche volonté défensive. Néanmoins, nous sommes prêts.

Sur le plan continental, les clubs sénégalais brillent rarement ou jamais, à l’exception du seul Jaraaf de Dakar, qui par 2 fois à obtenu des positions assez flatteuses en compétitions africaines, pensez vous pouvoir égaler le club vert-blanc ?

Pour faire comme le club ami, le Jaraaf, nous devrons nous surpasser, au moins accéder dans le dernier carré et porter haut l’étendard du Sénégal. L’ASFA a l’obligation de briller pour faire taire les sceptiques qui doutent du niveau du handball local. Nous représentons l’institution ASFA, mais aussi le peuple sénégalais qui reste à notre écoute. Donc les joueurs doivent faire preuve, de discipline d’abord, ensuite de courage, d’abnégation, de talent, de solidarité. À ces seules conditions, nous pourrions réussir notre mission pour revenir auréolés et de respect et pourquoi pas de gloire. Malgré le fait que c’est notre première participation, mais nous n’y allons pas en victimes expiatoires et défendront crânement nos couleurs comme des soldats en mission.

Coach, quel est le mot de la fin à l’endroit du handball local ?

Permettez moi d’abord de remercier toute la famille du handball sénégalais, et en particulier mes collègues entraîneurs, qui n’ont ménagé aucun effort pour nous soutenir. Je vais vous dire que, même nos dernières séances d’entraînement ont été dirigées par mes collègues entraîneurs, ce qui montre la bonne symbiose qui règne à notre niveau. Un grand merci au coach Djibril Fall, ancien international, qui officie maintenant au Maroc comme technicien et qui est présentement en vacances au pays, qui nous adonné des tuyaux sur l’adversaire. De même que Amar Mbaye dit « Bataillon », ancien international aussi, qui nous a beaucoup apporté en conseil et lors des entraînements. Grosse modo, je ne peux citer tout le monde, mais mes remerciements vont à l’endroit de tous les acteurs du handball, qui de loin ou de près, m’ont parlé ou appelé. Je leur redis un grand Merci, et leur promet que les grosses sont conscients du soutien et feront tout pour rehausser le handball local sénégalais à travers cette fenêtre continentale.