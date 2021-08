Vaincus lors de leur entrée en matière par les Marocains du Widad Smara après avoir réalisé malgré tout un match d’après les échos, les partenaires d’Ibou Ciss et Koulibaly les 2 bons gardiens de la formation militaire, devront sortir le bleu de chauffe, faire preuve de beaucoup de concentration. Lors de la défaite devant le Widad, beaucoup de perte de balles ont été notées, en plus d’un manque d’efficacité sur les pénalités des 7m, des maladresses qui se payent cash dans le haut niveau. Après une journée de mercredi consacrée aux tests covid, entraînement et repos, les poulains de Moustapha Cissé, seront d’attaque aujourd’hui, avec l’ambition de réaliser une grosse partie et faire durer leur rêve légitime de passer au tour suivant. Néophyte de la compétition, l’ASFA ne voudrait pas faire de la figuration et cela passerait par une bonne prestation.

