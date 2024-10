Handball-45e Championnat d’Afrique des Clubs Champions Féminins 2024/Laâyoune (Maroc) du 10 au 19 octobre : Le Sénégal représenté par 4 internationales, Thiaba Ndiaye, Aissatou Mané, Soda Cissé et Aminata Dia

XALIMANEWS-Le 45e Championnat d’Afrique des Clubs Champions Féminins de Handball se tiendra à Laâyoune, au Maroc, du 10 au 19 octobre 2024. Bien que le Sénégal ne compte aucun club engagé dans cette édition, le pays sera tout de même représenté par quatre de ses meilleures handballeuses internationales.

Ces joueuses, sélectionnées pour évoluer au sein de clubs maghrébins, auront l’honneur de défendre les couleurs du Sénégal sur le continent. Les quatre athlètes sénégalaises sélectionnées pour cette compétition sont :

Thiaba Ndiaye, vainqueure du doublé Coupe et Championnat du Maroc avec le club de Nouasser,

Aissatou Mané, Soda Cissé et Aminata Dia, récente lauréate de la Coupe du Sénégal avec le Golf HBC.

Ces joueuses seront réparties entre deux équipes. Aminata Dia, Aissatou Mané et Thiaba Ndiaye porteront les couleurs du club de Nouasser (Maroc), une équipe couronnée par le doublé Coupe et Championnat du Maroc. Elles évolueront dans la poule C, où elles rencontreront : Petro Atletico (Angola), André NZIKO (Cameroun) et Peacocks (Nigeria).

Soda Cissé, pour sa part, défendra les couleurs de l’Etoile Sportive Féminine du Sahel (Tunisie), un club évoluant dans la poule A. Elle affrontera le Ptimeiro (Angola), FAP (Cameroun) et Abidjan HB C (Côté d’Ivoire)

Ce Championnat d’Afrique représente une opportunité en or pour ces joueuses sénégalaises de faire briller leur talent sur la scène continentale, même en l’absence de clubs sénégalais dans la compétition.