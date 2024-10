Handball-45ème Championnat d’Afrique des Clubs Champions Dames/Maroc 2024 : Malgré une prestation de haut vol de Soda Cissé, meilleure buteuse du match avec 7 buts, à égalité avec deux joueuses, l’ASF du Sahel s’incline (30-35) face à un Petro Luanda renversant

XALIMANEWS-Ce samedi à LAAYOUNE dans le cadre de la finale de la 45ème édition du championnat d’Afrique des clubs champions de handball féminin, le Petro de Luanda a disposé (35-30) de l’Association Sportive et Féminine du Sahel, après une seconde mi-temps renversant. L’internationale sénégalaise Soda Cissé, une fois de plus s’est illustrée malgré la défaite de son équipe face à son ancien club.

Elle n’a pas a rougir de cette défaite, malgré l’amertume de n’avoir pu réaliser son rêve de devenir la première Sénégalaise à remporter le graal continental des clubs chez les Féminines. Elle c’est Soda Cissé, la handballeuse voilée, l’enfant de Sokone.

Cet après-midi, dans le cadre de la finale de la 45ème édition du championnat d’Afrique des clubs champions féminins de handball, l’Association Sportive Féminine du Sahel (ASFS) de Tunisie affrontait son homologue angolaise du Petro Luanda. Dans une finale palpitante, les Lusophones ont réussi à s’imposer après une seconde période renversante. Pourtant, du côté des Tunisiennes, ce ne fut pas faute d’avoir essayé.

Soda Cissé et ses coéquipières ont livré une première mi-temps de haute facture, menant de cinq buts à la pause (17-12). Cependant, en seconde période, l’expérience de l’équipe angolaise, forte de ses joueuses de la sélection championne d’Afrique, a fait la différence. Menées par Vilma Pegado (7 buts), Suzeth Isabel (6 buts), Machado Juliana (5 buts) et Marilia Jacinto (5 buts), les Lusophones, très renversantes, ont limité les Tunisiennes à seulement 13 buts tout en inscrivant 23 réalisations. Au final, le Primeiro s’impose de cinq buts (35-30) et décroche ainsi le graal continental.

Cette belle belle finale a été très bien dirigée par par la paire sénégalaise Abdou Faye-Fadel Diop.

Du côté des perdantes, l’internationale sénégalaise Soda Cissé s’est une fois de plus illustrée, cette fois face à son ancien club en Angola lors de la saison passée. Après ses huit réalisations en demi-finale contre l’AS OTOHO, la Sokonoise a inscrit sept buts en finale, terminant meilleure buteuse du match à égalité avec sa coéquipière Sfaxi Emma et l’internationale angolaise Vilma Pegado du Petro.

Une performance exceptionnelle face à des figures de proue du handball féminin africain, qui témoigne de la valeur incontestable de l’internationale sénégalaise.

Rappelons que l’ASFS a été juste promue cette année en première division de Tunisie. Soda a rejoint la formation tunisienne en janvier 2023 en provenance d’Angola, afin de disputer les six derniers mois du championnat de D2 et contribuer à l’accession du club à l’élite.

L’ancienne pensionnaire du championnat sénégalais a été formée à Sokone, où elle a découvert l’élite aux côtés de la génération de Gnilane Sarr et de Rokhaya « Poupette ». Elle a ensuite migré vers le Stade de Mbour avant de rejoindre le Disso, avec lequel elle a remporté le championnat en 2016. Après un passage au club de Guédiawaye, elle a poursuivi sa carrière à l’Université Gaston Berger, avant de partir pour l’Angola. Et la suite, nous la connaissons.