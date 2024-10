Handball-45ème Championnat d’Afrique des Clubs Champions Masculins/Laayoune (Maroc) du 10 au 19 octobre 2024 : l’ASFA, bien arrivée dans le Royaume chérifien, effectuera un entraînement en salle cet après-midi à 18 heures avant de défier le Widad ce jeudi

XALIMANEWS-La délégation de l’ASFA, représentant le Sénégal, a déjà pris ses quartiers au Maroc pour participer à la 45ème édition du Championnat d’Afrique des Clubs Champions masculins. Les champions du Sénegal 2024 effectueront une séance d’entraînement en salle cet après midi, avant d’entrer dans la compétition ce jeudi face au Widad du Maroc.

Partie de Dakar dans la nuit du 7 au 8 octobre à 2h30 du matin, l’équipe militaire, championne du Sénégal 2024, a atterri à Casablanca vers 5h, où elle a fait une escale à l’hôtel Suisse. Ce mercredi, la délégation a rejoint Laayoune par avion, parcourant 800 km. L’équipe a effectué un footing hier soir, suivi d’un entraînement en salle prévu cet après-midi à 18heures.

L’entraîneur-joueur Mamadou Senghor a déclaré : « L’objectif est d’atteindre le deuxième tour. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Ce sera une affaire d’hommes et nous croyons en nos chances. L’état d’esprit du groupe est excellent. »

Pour rappel, l’ASFA est placée dans la poule D, aux côtés d’Adjidja (Bénin), du Widad (Maroc) et de Mechal (Éthiopie).

L’ASFA entrera en lice ce jeudi contre le Widad du Maroc à 16h. Le deuxième match des militaires se déroulera le samedi 12 octobre contre Adjidja du Bénin, suivi du dernier match de poule prévu le lundi à 17h face à l’équipe éthiopienne de Mechal.

En cas de qualification pour les quarts de finale, l’ASFA sera en compétition le mercredi 15 octobre. Le jeudi, des matchs de classement auront lieu pour déterminer les équipes classées de la 13e à la 16e place parmi celles arrivées quatrièmes des quatre poules, ainsi que les matchs pour déterminer les formations classées de la 5e à la 8e place parmi les éliminées en quart. Les demi-finales et la finale se joueront respectivement le vendredi 18 et le samedi 19 octobre.

La délégation de l’ASFA est composée de 16 personnes, dont le chef de la délégation le Commandant Pape Arona Gueye, le Directeur technique Ndiaga Dièye Fall, l’entraîneur principal et joueur Mamadou Senghor, son adjoint Assanne Ndiaye et le médecin Issakha Mbaye. Ils sont complétés par les 11 joueurs suivants: Saïbata Diedhiou, Ousseynou Farba Seck, Sabane Fall, Cissao Mballo, Khadim Diouf, Kelly Ndiaye, Mamadou Lo, Matar Baldé, Ibrahima Ciss, Serigne Saliou Diop et Khadim Diop.

Poule de l’ASFA

Poule D : ADJIDJA (Bénin)-WIDAD (Maroc)-ASFA (Sénégal)-MECHAL (Éthiopie)

Calendrier des matchs de l’ASFA :

Jeudi 10 octobre : 21h WIDAD / ASFA

Samedi 12 octobre : 15h ASFA / ADJIDJA

Lundi 14 octobre : 17h ASFA / MECHAL