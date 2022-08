La cuvée U18 2022 aura beaucoup appris de ces joutes. Et c’est tout bénéfique d’avoir participé pour de jeunes joueuses dont la plupart ne joue pas dans l’Élite et qui n’ont disputé auparavant, ni CAN ni autres tournoi. Ces filles qui sont à leur premier tournoi, meritent encouragements et soutien, car elles n’ont pas été ridicules.

Pour le match de classement pour la 27ème place, les Lioncelles s’opposaient aux Kazakhes ce lundi matin, après avoir été défaites la veille par la Slovaquie (41-25). Mais, sans Theresinia Gomis, Oumy Ndiaye et Amy Sarr, toutes 3 blessées, les jeunes sénégalaises vont subir la loi de leurs adversaires. Menée à la mi-temps de 9 points (20-11), la sélection sénégalaise ne parvient pas à recoller au score en seconde periode, et se fera finalement battre de 13 points. Du coup, les protégées de Cherif Tall et Serigne Fall terminent à la 28ème place sur 32 équipes. Lors ce cette dernière sortie, Salimata Fall a été la Lioncelle la plus prolifique avec 8 réalisations, suivie de Sira Kébé (4), Oumou Dione et Mame Mboup Gyeye, toutes les 2 créditées de 3 réalisations chacune.

