Les jeunes sénégalaises ont découvert la haute competition, pas de la plus belle manière, mais dans.des conditions dantesques. Après un voyage mouvementé (Dakar-Istanbul-Skopje), elles n’ont pas eu le temps de s’acclimater avant de faire face aux Locales. Battue par la Macedoine du Nord (32-13), la selection nationale féminine U18, rate son entrée en matière dans la poule B. A l’issue de la rencontre, le coach Cherif tall, joint par telephone, s’est exprimé. » Ce fut très très compliqué aujourd’hui car on a fait un trajet tres difficile pour arriver en Macedoine du Nord. Après avoir quitté Dakar le vendredi vers 21 heure, le grouoe est arrivé à Istanbul vers 6-7h du matin. On a poireauté à l’aéroport. Les filles n’ont n’ont pas fermé l’oeil et on a longuement attendu à l’aéroport d’Istanbul avant d’aller au restaurant pour se gaver et revenir pour prendre le vol et faire cap sur Skopje, lieu de notre rencontre. Arrivé à l’aéroport, le temps de faire les enregistrements, on file directement vers le stade pour affronter l’adversaire. » A relaté l’expérimenté coach. Ce dernier de revenir sur le match, non sans encourager ses joueuses, qui n’ont pas démérité, pour lui. « Les filles n’ont pas été ridicules malgré les conditions du voyage, face à des adversaires d’un cran supérieur, dotées de grandes tailles. Nos joueuses paraisaient trop petites face aux Macédoniennes du nord, cependant, elles se sont bien comportées, malgré les ratés de leurs parts. C’etait pas du tout évident, vu les conditions dans lesquells elles sont arrivées au terrain. On va se préparer pour la rencontre de ce dimanche (14h 10) contre l’Iran.«

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy