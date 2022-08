Dans le camp sénégalais, le moral est au beau fixe. « On a tenu une reunion entre joueuses, staffs et la délégation pour encourager les jeunes et leur renouveler notre confiance. Elles sont conscientes de l’importance de ce match et vont aborder la partie avec l’intention de s’offrir la victoire devant leurs adversaires », a d’abord lâché coach Chérif Tall. Cependant, dans le groupe, il n’y a pas beaucoup de pépins physiques à signaler. « A part Oumy Gueye, qui s’était blessée au genou au contact d’une coequipiers, dont plus de peur que de mal, rien est à signaler. Tout le groupe sera au complet ». A conclu le technicien rufisquois, qui espère que pour cette fois çi, ses protégées feront preuve d’efficacité devant, elles qui avaient vendangé 30 balles de 6, devant la gardienne adverse.

Participant à sa première compétition mondiale de la catégorie U18, la sélection sénégalaise a essuyé 2 revers de rang, devant la Macédoine du Nord (32-13) et l’Iran (39-29). Pour son dernier match des phases de poule, les Lioncelles vont croiser les joueuses de l’Ouzbekistan, qui comptent elles aussi, autant de defaites, face à l’Iran (47-31) et la Macédoine du Nord (39-30). Pour cette opposition de ce mardi matin, les partenaires de Nguenar Cissé, Sira Kébé, Amy Sarr et Sokhna Saï Dione, comptent offrir au peuple sénégalais une première victoire historique en Coupe du monde de la catégorie U18 et céder la dernière place du groupe B, à leurs adversaires.

