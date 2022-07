Ce ballon révolutionnaire est équipé d’un grip ultra résistant et anti-transpirant permettant une prise en mains très simple et donc avoir un ballon le moins glissant possible. L’application d’une couche d’éponge plus épaisse et d’une structure composée de 60 panneaux triangulaires contribuent à un grip exceptionnel et une prise en mains très souple permettant les meilleurs roucoulettes et autres chabala. Les couches forment une surface spongieuse permettant au bout des doigts de s’enfoncer plus profondément et ainsi maximiser les zones de contacts entre les doigts et le ballon. Révolution quand tu nous tiens.

