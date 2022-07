Dès le debut du match, les représentantes africaines, fatiguées par les conditions de leur voyage, font montre d’un manque de concentration. Menée d’entrée par 2 à 0 et après avoir recolté la première penalité de 2 minutes de la partie. la formation sénégalaise réduit le score (2-1), pour voir l’adversaire diriger les débats, (3-1, 4-2, 6-2), avant de prendre le large et aller à la pause avec une avance de 10 points (17-7). Durant cette première periode, seules, l’excellente gardienne Nguenar Cissé créditée de beaucoup d’arrêts, Theresinia Gomis et Amy Sarr assez incisive à l’aile dès le début et qui a vendangé après quelques opportunités, ont surnagé du côté sénégalais.

