Arrivée ce vendredi soir à Skopje, la selection sénégalaise n’aura pas assez de temps de récupération avant de s’atteler aux choses serieuses, ce samedi à 18h 30 contre le pays organisateur. Pour leur entrée en matière, les coéquipières de Sokhna Saï Dione, Sira Kébé, Mbarka Mboup et Mame Mboup Gueye, qui découvrent pour la première fois la haute compétion, partent dans l’inconnu. Les Lioncelles U18, ont eu juste un mois de regroupement pour 3 matchs amicaux avec des selections thiessoises, ponctuées de 2 victoires et d’un revers. Peu, pour une formation qui va se frotter au gratin mondial et dont peu de joueuses ont goûté à l’Élite feminine nationale. Cependant, logées dans une poule, à priori pas assez difficile par rapport à certains groupes plus relevés, les jeunes senegalaises comptent faire bonne figure tout en espérant remporter la première victoire de l’histoire du pays dans un match de Coupe du monde feminin des jeunes. » L’objectif, c’est de faire une participation honorable vraiment, puisque c’est notre première participation dans ces joutes mondiales de la categorie U18, d’autant plus que les joueuses n’ont pas passé par de grandes sorties qui peuvent leur permettre de rivaliser avec le gratin mondial. Neanmoins, nous sommes logés dans un groupe abordable et allons essayer de décrocher la première victoire du Sénégal en Coupe du monde au niveau des jeunes et pourquoi pas, passer au second tour. Oui, Pourquoi pas créer l’exploit? » Déclarait lundi dernier, Serigne Fall qui avec Cherif Talll, forment le duo de techniciens, qui dirigera la selection U18 du Sénégal lors de ce Mondial.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy