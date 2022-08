Après leur belle victoire d’hier, les protégées de Cherif Tall et Serigne Fall, comptent enchainer face aux Africaines du nord. Ces dernières ont essuyé 3 défaites de rang, devant le Montenegro (38-16), la Suède (54-30), et Islande (42-18), au moment où Sokhna Saï Dione, Mame Mboup Gueye, Amy Ndiaye et compagnie, sont creditées de 2 défaites, Macedoine du Nord (31-14), Iran (39-29) et d’un succès historique, sur l’Ouzbekistan (34-32).

