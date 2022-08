Éliminées de la course aux accesits à l’issue des phases de groupes, Sénegalaises et Algériennes se faisaient face dans le groupe I, pour le compte de la Coupe du Président, réservée au equipes classées 3ème et 4ème de leurs poules. A l’entame de ce match, le Sénégal qui avait engrangé 1 victoire et concédé 2 défaites en matchs de groupe, comptait 2 points. là ou l’Algérie etait creditées de 0 point au compteur après 3 revers.

