On ne peut évoquer cette première participation des U18 sénégalaises, sans faire allusion aux 2 joueuses, l’arrière faible, Theresinia Gomis et l’arrière forte, Sira Kébé. La pensionnaire du CNEHB de Thiès formée au Diamono et l’expatriée venue de l’Hexagone, ont survolé les debats chez les Lioncelles, dans cette 8ème édition du Mondial U18 féminin. Grace à leurs brillantes partitions en terres macédoniennes, elles ont été récompensées de leurs efforts. Du coup, la bondissante Theresinia et la futée Sira, figurent parmi dans le Top 20 Mondial des meileures marqueuses, en se classant 9ème et 20ème. La demoiselle à la criniere, blessée, n’a pas participé au match d’aujourd’hui sinon elle aurait pu ameliorer ses stats et grignoter quelques places dans le classement. Cependant, pour une première sortie internationale, elles ne pouvaient demander mieux.

