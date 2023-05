Après la victoire du Stade Mbour sur les Abeilles de Pout (39-30) mercredi dernier, les huitièmes de finale se poursuivaient ce week-end. Le samedi, au stadium Amadou Barry de Giediawaye, l’USC Rail qui a disposé du Saltigué de Rufisque (23-31) et Gorée qui s’est extirpée du piège tendu par Sacré-Coeur (24-23), avaient obtenu leurs tickets pour les quarts. Ce dimanche, la JA a sorti Kaffrine (26-24), avant le grand choc opposant l’ISEG Sport à l’ASFA. Après une victoire pour chacune des 2 équipes durant leurs 2 oppositions disputées cette saison, ce huitième était une Belle avant le match retour en championnat. Pour cette bataille, les Militaires qui avaient vu les Etudiants diriger les débats lors de leurs 2 premières confrontations, ont très tot pris les choses en main, cette fois çi. Après une premiere période remportée par 2 buts d’avance (13-11), les protégés de Moustapha Cissé, sous les guides des 3 snippers de services, Khadim Diouf (Khadim Diouf (10 buts), Matar Baldé (8 bits) et Cissao MBallo (4 buts), vont sortir l’arillerie lourde en seconde période. Avec un Ibou Ciss des grands jours dans les cages combinés aux 2 grosses prestations d’Omar Sané et capitaine Senghor, l’ASFA va dérouler, malgré un très bon Kevin Chedjou dans le camp d’en face et credité de 9 buts. Les Militaires s’imposent de 33 buts à 27 et rejoignent les quarts. Auparavant, avant ce choc, la JA de Bara Diankha auteur de 6 buts, a freiné les velléités de Kaffrine de Mamadou Saliou Barry (7 réalisations). Du coup, l’équipe cher au DTR régional, Pape Ibnou Sarr « Cassuis », sera dans le grand 8 des quarts de finales.

