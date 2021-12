La bande à Nafissatou Thiandoum Gueye l’a fait, cet apres-midi de samedi, au Stadium Lat Dior de Thiès. En ballottage défavorable après la défaite du match aller (22-24), les représentantes de Dakar avaient l’obligation de renverser la situation pour pouvoir obtenir le droit de disputer le Tournoi de Montée. En terre hostile, surtout après la contre-performance subie il y’a 15 jours, il fallait sortir le bleu de chauffe pour retourner la donne. Revanchardes, les partenaires de la capitaine « Mamy Thiandoum » font la moitié du chemin en menant à la mi-temps par 1 but d’écart (9-10). En seconde période, plus affûtée et décidée à refaire son handicap, la formation de Golf négocie mieux les 30 dernières minutes, finit par remonter son passif de 2 points, concédé à l’aller (22-24) et s’impose par 6 buts d’écart (20-26). Du coup, Marietou Wade, Marie Marena, Nafissatou Gueye et compagnie, obtiennent le ticket qualificatif pour le tournoi de Montée en D1. Un bel exploit pour le club cher au premier vice président de la Fédération sénégalaise de handball, Chérif Ndiaye.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy