Pour le sélectionneur des Lionnes, du moment que la qualification était acquise, » il fallait faire souffler les cadres pour apporter de la fraîcheur à l’équipe « . Dans la foulée, il ajoute : « 0n nous a souvent reproché de faire jouer les joueuses qui viennent de France, mais aujourd’hui, pour le développement du Handball local, on a préféré faire jouer 4 locales pour leur permettre de progresser et de participer à une grande compétition « . Pour Frédéric Bougeant, il est très important de prendre l’initiative de faire souffler les joueuses cadres, par rapport aux Angolaises, leurs principales rivales, qui sont dans une poule à 3 et qui ont disputé moins de matchs. « On ne s’occupe pas des autres », a conclu le selectionneur des vices-championnes d’Afrique, répondant à la question du journaliste demandant si la défaite était « voulue ».

